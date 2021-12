La Casa di Carta | Alvaro Morte parla del cancro | “Temevo di morire | poi…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha conosciuto il successo e l’amore del pubblico grazie alla sua interpretazione del Professore ne Ladi. La serie tv di Netflix è terminata con la seconda parte della quinta stagione uscita sulla piattaforma streaming ad inizio dicembre., in una recente intervista, si è raccontato in maniera molto profonda tanto da rivelare di aver avuto in passato dei problemi di salute che lo hanno profondamente cambiato. A trent’anni ha scoperto infatti di avere un tumore alla coscia sinistra: Ho temuto di perdere la gamba, pensavo di. Poi ho cercato di affrontare tutto con un atteggiamento positivo. Quel periodo è stato molto difficile da affrontare. Nonostante questo, l’attore ha combattuto con tutte le sue forze per sconfiggere quel brutto male, e ci è ...