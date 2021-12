La Bianchi riabbraccia l' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel 2025 festeggerà i suoi 140 anni di pedalate in giro per il mondo. Si chiama Fabbricana Velocipedi Edoardo. Centoquaranta anni e quante biciclette? Contatele voi. Sono immagini di successi cavalcati da campionissimi come Fausto Coppi, come Felice Gimondi, come Marco Pantani. Si potrebbe andare avanti ma già così basta. E avanza. Centoquaranta anni sono il punto di arrivo o di partenza di un marchio,, che più di ogni brandno ha in sé il senso dei valori vincenti dell’è un pezzo della storia della nostracome altre grande marche solo che questo speciale simbolo colorato di celeste è una due ruote in giro per il mondo da un secolo e mezzo. Porta in sella la creativitàna e il sogno di chi ce ...