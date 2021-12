La bellezza del Made in Italy | la storia di Luca Anselmini e Cosmika Il mio obiettivo è far lavorare le aziende italiane

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una rivoluzione copernicana. Anzi “”, proprio come l'azienda di, che nasce dopo anni ed anni di gavetta: si occupa disfruttando il biologico. “Tre anni fa, circa, ho iniziato a rivendere con l'e-commerce prodotti di grandi marchi: da creme ed altre cose nel mondo della”, racconta. “Ed ho scoperto che nessuno di questi dichiarava con precisione dove e come venissero prodotti i loro cosmetici, Allora ho puntato tutto sull'importanza delin”. Il suoè farle piccole. Un esempio? “Il mio olio di ricino prodotto da un'azienda veneta”, racconta. Ora sta lanciando due ...

Advertising

_Nico_Piro_ : La sua superficie è completamente ricoperta da intricate decorazione di una bellezza mozzafiato, che hanno ispirato… - federicocasotti : Oggi è il 36mo di Juventus-Argentinos Juniors, senza tema di smentite una delle 10 partite più belle nella storia d… - giovis333 : (kahlil Gibran- La bellezza nascos ) La mia anima mi ha insegnato a discernere la segreta bellezza della pelle , de… - Luciano06815942 : RT @_CuorediVento: _______The Beauty of Silence. ...La Bellezza del Silenzio. Buongiorno... - Sara_verso_Meta : Ora del decesso 13:01 Quel sorriso e quella luce negli occhi ?? .. Merita del mondo ogni sua bellezza.. ? #ermalmeta -

Ultime Notizie dalla rete : bellezza del

Liberoquotidiano.it

L'elezione della reginettaconcorso diin programma a Venezia nel weekend slitta dunque a gennaio , dopo che sono emerse due positività durante i controlli quotidiani. "Siamo molto ...Ladella nostra Costituzione, utilizzata spesso a piacimento ma dimenticata quando non piace. Per buona pacepopulismo giustizialista grillino, la Costituzione rimane sempre al suo posto ad ...Tegola per il concorso di bellezza Miss Italia 2021, la cui finale, prevista per domenica 19 dicembre in diretta streaming da Venezia, è stata rinviata a data da destinarsi. A causare lo stop forzato ...Ester Exposito, è l'attrice della serie tv spagnola, Elite: ecco 7 curiosità, che forse non sapevi, sul personaggio di Carla ...