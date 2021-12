La bambina del Mesolitico scoperta ad Albenga

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aveva quaranta o cinquanta giorni, e sessanta piccole conchiglie forate a una a una: una collana tutta per lei. Non si chiamava Neve, il nome le è stato dato adesso dagli studiosi: un nome di cosa sufficientemente comune da non appartenere a nessuno in particolare. Come Mtoto, che in swahili significa bambino: altro nome neutrale e generico dato a un impossibile compagno di giochi di Neve (era più vecchio di 70 mila anni) morto a due anni e trovato qualche mese fa in Kenya. Avvolto in un sudario, con la testa appoggiata su quel che era stato un cuscino. Non si chiamava Neve, ma è unavissuta quasi 10 mila anni fa in Liguria e di certo un nome le era stato dato, a qualcuno sarà di certo appartenuta. Ai genitori, al clan. Non si spiegherebbe altrimenti che ne abbiano avuto cura, per quelle poche settimane, e che sia stata considerata “persona a pieno titolo” ...