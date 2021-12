Kimi Raikkonen cambia bio sui social e spiazza tutti | la modifica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In perfetto stile Iceman. Imperturbabile e reale. Quasi crudo al cospetto del tempo che passa., ormai ex pilota di Formula Uno, si è ritirato dal mondo delle corse dopo essere stato estromesso da un guasto patito dalla sua Alfa Romeo Racing nel Gran Premio di Abu Dhabi. Un epilogo poco fortunato che, ovviamente, non sporca minimamente la carriera di un pilota che è riuscito a vincere l’ultimo titolo iridato al volante di una Ferrari dopo la fantastica epopea dominata da Michael Schumacher. Una volta appeso il casco al chiodo, il finlandese non ha perso tempo per rimarcare il suo status di ritiratondo bio ai suoi profili. Il cambio di bio diè tutto da ridere La naturalezza è quasinte. Forse sconcertante. ...