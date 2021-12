Keanu Reeves commenta il famigerato meme Sad Keanu | Sto solo mangiando un panino!

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)è tornato are il celebreSad, spiegando una volta per tutte che stavaun panino su una panchina.torna are il popolarissimoSadche ormai lo perseguita da anni nel corso di un'ospitata da Stephen Colbert sminuendo le attribuzioni cariche di significato che si sono succedute negli anni e spiega che in realtà stavaun panino. L'atteggiamento della star nella foto in questione, che lo vede seduto dasu una panchina, intento a mangiare un panino con aria sconsolata, ha ...

L'1, infatti, esce Matrix Resurrections, nuovo capitolo della trilogia, che riunisce nuovamentee Carrie - Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity. Per chi è in cerca di risate, ...parla del celebre meme Sade rivela cosa stava veramente pensando in quel momento!non è solo un'attore: è un'icona. Universalmente riconosciuto come 'la persona più ...Sembra che non si finisca mai di parlare, sfortunatamente, in negativo di quello che è stato per diversi anni uno dei videogiochi più attesi del panorama videoludico. Cyberpunk 2077 aveva delle ottime ...L'attore si è presentato sul set nel giorno del suo compleanno per fare un regalo a un collega nonostante non avesse scene in programma quel giorno.