Katia Ricciarelli sbotta contro Alex Belli al GF Vip | “Ci ha trattato da cretini”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo l’uscita didalla casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono confrontati in merito a quanto accaduto nel corso della puntata del 13 dicembre. In molti si sono detti sollevati dal fatto che l’attore avesse abbandonato il reality show, in quanto nell’ultimo periodo la situazione era diventata insostenibile. La più dura nei suoi confronti è stata soprattutto. Scopriamo che cosa ha dichiarato. Lo sfogo dial GF Vip In queste ore, i concorrenti del GF Vip si sono scambiati qualche opinione su quanto accaduto nella scorsa puntata tra, Soleil e Delia. I protagonisti ancora in gara, inoltre, si sono chiesti se l’ex gieffino rientrerà in casa per avere un confronto con la Sorge, considerando il ...