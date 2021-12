Katia Ricciarelli e l’addio definitivo a Pippo Baudo: Ecco chi si sposerà in seconde nozze (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Katia Ricciarelli, dopo la commozione in studio svela l’addio definitivo a Pippo Baudo e lascia tutti senza parole: “Sono stanca voglio sposarmi con il vestito bianco “ La celebre Katia Ricciarelli è ormai, oltre che una donna dalla meravigliosa carriera artistica alle spalle, anche un elemento molto forte all’interno della casa più spiata di Italia. Infatti la sue esperienza al ” Grande Fratello Vip” sta facendo uscire una sfaccettatura della Ricciarelli che nessuno conosceva. Katia Ricciarelli“Giorno dopo giorno questa persona che è molto intelligente e colta mi ha conquistata. Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita e io non ho detto niente“, aveva ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 15 dicembre 2021), dopo la commozione in studio svelae lascia tutti senza parole: “Sono stanca voglio sposarmi con il vestito bianco “ La celebreè ormai, oltre che una donna dalla meravigliosa carriera artistica alle spalle, anche un elemento molto forte all’interno della casa più spiata di Italia. Infatti la sue esperienza al ” Grande Fratello Vip” sta facendo uscire una sfaccettatura dellache nessuno conosceva.“Giorno dopo giorno questa persona che è molto intelligente e colta mi ha conquistata. Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita e io non ho detto niente“, aveva ...

Advertising

Penombra_90 : RT @LucaVismara: Katia Ricciarelli fino a qualche giorno fa ci ha raccontato di quanto fosse sola senza nessuno e ora salta fuori a dire ch… - n_cate : @IlDrizzit Sembra Gesù bambino ma in realtà è Katia Ricciarelli - JackMagico : Piu' guardo Biagio con il leopardato e piu' mi faccio domande cattive stile Katia Ricciarelli ??#gfvip - infoitcultura : Grande fratello Vip, Soleil si dispera e Katia Ricciarelli … - GiannaVaccaPet3 : @GF_diretta Ma per cortesia nn ci posso credere che Katia Ricciarelli rimane nella casa ?? per Soleil prima nn l'ha… -