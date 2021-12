Katarina Raniakova sul rapporto tra l’ex marito Alex Belli e Delia: “Coppia aperta? Non lo nascondono, ecco cosa si dice” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il matrimonio tra Katarina Raniakova e Alex Belli non è finito nel migliore dei modi. La modella in una recente intervista ha elencato tutti i tradimenti subiti dall’ex marito. Ieri a Casa Chi la bella 40enne ha attaccato l’ex gieffino ed ha spiegato come mai secondo lei ha lasciato la casa del GF Vip. “Lui non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile. Si sposa, ma avete visto le sue foto del matrimonio? Aveva ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il matrimonio tranon è finito nel migliore dei modi. La modella in una recente intervista ha elencato tutti i tradimenti subiti dal. Ieri a Casa Chi la bella 40enne ha attaccatogieffino ed ha spiegato come mai secondo lei ha lasciato la casa del GF Vip. “Lui non è un uomo corretto, non tile cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come une mi dispiace per. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho vistotanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile. Si sposa, ma avete visto le sue foto del matrimonio? Aveva ...

