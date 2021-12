Juventus, il segreto dell'Europa è in casa: la strategia di Champions (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Villarreal nella fase a gironi si è classificato al secondo posto nel girone dietro il Manchester United, ma davanti ad Atalanta e Young Boys. Gli spagnoli sono anche i campioni in carica dell’Europa League. Dopo 16 giornate di campionato, i detentori dell’ultima Europa League occupano attualmente la tredicesima posizione in classifica a quota 19 punti, a fronte di 18 gol segnati e 17 subiti. Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra Juventus e Villarreal. I bianconeri hanno vinto sei delle ultime nove partite in competizioni europee contro squadre spagnole (1N, 2P). La Juventus ha perso solamente quattro delle 31 partite giocate in casa in competizioni Uefa contro avversarie spagnole (18V, 9N), inclusa tuttavia la ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Villarreal nella fase a gironi si è classificato al secondo posto nel girone dietro il Manchester United, ma davanti ad Atalanta e Young Boys. Gli spagnoli sono anche i campioni in caricaLeague. Dopo 16 giornate di campionato, i detentori’ultimaLeague occupano attualmente la tredicesima posizione in classifica a quota 19 punti, a fronte di 18 gol segnati e 17 subiti. Questo sarà il primo confronto in competizioni europee trae Villarreal. I bianconeri hanno vinto seie ultime nove partite in competizioni europee contro squadre spagnole (1N, 2P). Laha perso solamente quattroe 31 partite giocate inin competizioni Uefa contro avversarie spagnole (18V, 9N), inclusa tuttavia la ...

