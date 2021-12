Juventus, il fallo che poteva costargli la carriera: rosso e tante polemiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A distanza di otto anni andiamo a rivivere uno dei più brutti falli subiti da un giocatore della Juventus. La paura fu tanta. Contro il Venezia, la Juventus ha perso due punti (Aramu ha risposto a Morata), è scivolata al settimo posto e ha rischiato di perdere anche Paulo Dybala; il numero dieci è stato costretto ad uscire dopo soli dodici minuti di gioco per un problema muscolare. Infortunio che ha tenuto tutto il popolo bianconero con il fiato sospeso; per fortuna di Allegri, gli esami a cui si è sottoposto la Joya hanno escluso lesioni. L’attaccante verrà monitorato giorno dopo giorno e, nel peggiore dei casi, salterà la trasferta di Bologna tornando a disposizione nell’ultima giornata prima della sosta natalizia. L’importanza di Dybala all’interno della Juventus è piuttosto evidente; con il numero dieci in campo, l’attacco ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A distanza di otto anni andiamo a rivivere uno dei più brutti falli subiti da un giocatore della. La paura fu tanta. Contro il Venezia, laha perso due punti (Aramu ha risposto a Morata), è scivolata al settimo posto e ha rischiato di perdere anche Paulo Dybala; il numero dieci è stato costretto ad uscire dopo soli dodici minuti di gioco per un problema muscolare. Infortunio che ha tenuto tutto il popolo bianconero con il fiato sospeso; per fortuna di Allegri, gli esami a cui si è sottoposto la Joya hanno escluso lesioni. L’attaccante verrà monitorato giorno dopo giorno e, nel peggiore dei casi, salterà la trasferta di Bologna tornando a disposizione nell’ultima giornata prima della sosta natalizia. L’importanza di Dybala all’interno dellaè piuttosto evidente; con il numero dieci in campo, l’attacco ...

