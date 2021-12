Juventus | Dubala e il rinnovo | le ultime

Leggi su footdata

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Paulo Dybala e la, un rapporto destinato a durare almeno fino al 30 giugno del 2026. Questa la scadenza del nuovo contratto che l’argentino sta per firmare. L’agente del giocatore è già a Torino, era in giro per l’Europa e quindi non sarà costretto a fare la quarantena prima di incontrare la società bianconera. Ci sono ancora dei dettagli burocratici da sistemare, ma l’intesa tra le parti è già stata trovata. Dybala, con il nuovo contratto, andrà a guadagnare 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus. La firma arriverà prima della sosta natalizia e il nuovo accordo entrerà in vigore già dal primo gennaio, con scadenza fissata nel 2026.