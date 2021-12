Juve, quanto costi? Se mezzo milione al giorno di stipendi non basta per l'Europa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

WhoistheDark : @vivailclero @Gianni94953480 @Bett_Calcaterra No, è inesatto. È un avvocato che lavora nello studio che rappresenta… - garbo_michele : RT @massimozampini: Per gli appassionati del genere, anche il racconto sull'indagine su Ramadani è un piccolo gioiello: a quanto pare, sare… - orahounbelnick : Quando guardo la Juve e arriva qualcuno che non segue molto il calcio odio due domande: Qual è la Juve? (anche se… - ilcirotano : Juve, quanto costi? Se mezzo milione al giorno di stipendi non bastano per l’Europa - - RegPino : @ilpalloneraccon @Juve1897no @JUVEN_TV @juventusfc @juventibus @TopPlanet63 @MassMing @Nebbia062 @La_Bianconera… -