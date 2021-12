Juric | «La Coppa Italia mi stuzzica | il Torino vuole passare il turno»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Lamisempre, può portare grande entusiasmo e soddisfazione a tutti. Dai quarti di finale diventa molto interessante. Voglio prepararla bene, faremo sicuramentever e sono convinto che anche i ragazzi che giocano di meno faranno una grande partita. C’è l’idea diil, sono fiducioso”. Così Ivanalla vigilia della partita diche vedrà ilimpegnato in casa della Sampdoria. “Giochiamo ogni 72 ore e dobbiamo fare dei calcoli, sicuramente pensiamo anche già alla prossima. Perchè non è facile, ma vedo la squadra come si allena dal primo giorno e sono convinto che tutti possono fare alla grande”, ha aggiunto il tecnico granata.

Sedicesimi di Coppa Italia, giovedì sera alle 21 la Sampdoria di D'Aversa cerca la rivincita contro il Torino di Juric, vittorioso in campionato con un netto 3-0 lo scorso 30