Jovanotti a Roma e Milano nel 2022 | 2 concerti speciali per RI-PARTY-AMO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)nelper 2per l’iniziativa RI--AMO. I 2 livesi terranno il 12 novembre all’Atlantico die il 14 novembre all’Alcatraz di. L’iniziativa è promossa da Intesa Sanpaolo e WWF Italia insieme a Jova Beach. L’obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibili per pulire e recuperare 20 milioni di metri quadri di spiagge fiumi, laghi e fondali. RI--AMO è una “mobilitazione nazionale” che premierà solo 4.000 fortunati fan del Jova, invitati a prendere parte ai dueeventi di novembrecheterrà per sostenere il progetto e le ...

Advertising

tridentmngt : Annunciate le date dei due concerti esclusivi di @lorenzojova per #ripartyamo ?? 12 Novembre Atlantico Roma e 14 No… - MondoTV241 : JOVA BEACH PARTY 22 - RI-PARTY-AMO, due date A Roma e Milano nell'autunno per i fortunati fan e donatori del proget… - SMSNEWSOFFICIAL : Si terranno il 12 novembre all’Atlantico di Roma e il 14 novembre all’Alcatraz di Milano i due esclusivi concerti… -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti Roma

OptiMagazine

... con sigla composta da, per una coproduzione di Sky con Lotus Productions società di ... il cui capofamiglia ha creato partendo dal basso uno dei più rinomati ristoranti di- la storia si ...La sigla della serie è di Lorenzo "" Cherubini , alla terza collaborazione con ... proprietari del ristorante San Pietro, a, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati ...I DUE APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2022 SONO DEDICATI A 4.000 FORTUNATI FAN E DONATORI DI RI-PARTY-AMO, IL PROGETTO NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA INTESA SANPAOLO, JOVA BEACH PARTY E WWF ITALIA PER LA TUTE ...Torna nel 2022 'Jova Beach Party', l'evento itinerante che .... Il cantautore è pronto ad accoglierne altrettanti e anche di più nelle 21 nuove date annunciate. Alla seconda edizione siamo come in una ...