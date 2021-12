Jessica Selassié imita l’esibizione di Alex Belli al pianoforte (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alex Belli imitato da Jessica Selassié Durante la cena alcuni concorrenti del GF Vip si sono riuniti intorno al tavolo ed è partito un momento che ha fatto molto divertire il pubblico. Stiamo parlando dell’imitazione che ha fatto Jessica Selassié di Alex Belli mentre suona il pianoforte. Se ve lo siete perso, cliccando qui, potrete L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 dicembre 2021)to daDurante la cena alcuni concorrenti del GF Vip si sono riuniti intorno al tavolo ed è partito un momento che ha fatto molto divertire il pubblico. Stiamo parlando dell’zione che ha fattodimentre suona il. Se ve lo siete perso, cliccando qui, potrete L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Lulù Selassié infuriata con Jessica: “Servo solo per lavare i piatti” - tuttopuntotv : GF Vip, Lulù Selassié infuriata con Jessica: “Servo solo per lavare i piatti” #GFVip6 #GFVip #Canale5 - zazoomblog : Jessica Selassiè e la confessione su Alex Belli: “L’ho sempre pensato ma non l’ho mai detto!” - #Jessica #Selassiè… - allyfromDEland : Al momento l’unica vincitrice che vorrei è quella regina di Jessica Selassiè - MelaniaBen2211 : RT @giorgia_pinii: ALDO MONTANO E JESSICA SELASSIÈ SONO I MIEI VINCITORI DI QUEST'EDIZIONE. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Lulù contro Jessica Selassié: "Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci" (VIDEO) Lulù affronta Jessica Selassié al Gf Vip Nelle ultime ore, Lulù e Jessica si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta al Grande Fratello Vip . Tutto è iniziato quando Manila Nazzaro e ...

GF Vip, Soleil Sorge in lacrime dopo la squalifica di Alex Belli: l'attore beccato con Delia Duran a Termini Secondo Jessica Selassié la situazione è letteralmente sfuggita di mano ad Alex. Per Carmen Russo, il punto della questione è la troppa leggerezza dell'attore, mentre Manila Nazzaro e Miriana ...

Lulù affrontaal Gf Vip Nelle ultime ore, Lulù esi sono rese protagoniste di un duro botta e risposta al Grande Fratello Vip . Tutto è iniziato quando Manila Nazzaro e ...Secondola situazione è letteralmente sfuggita di mano ad Alex. Per Carmen Russo, il punto della questione è la troppa leggerezza dell'attore, mentre Manila Nazzaro e Miriana ...