Jessica Selassiè e la confessione su Alex Belli | “L’ho sempre pensato ma non l’ho mai detto!”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) A distanza di mesi,rivela un pensiero su! Ecco di che si tratta, il concorrente più discusso del Grande Fratello Vip, continua a far parlare di sè anche in sua assenza! L’attore esce di scena in modo inaspettato e plateale, lasciando i compagni di avventura con troppi dubbi e un grande punto interrogativo: chi è? Il quesito tormenta molte concorrenti di Casa GFVip, prima fra tutteche, proprio nelle ultime ore, prova a comprendere i recenti avvenimenti ripercorrendo a ritroso la permanenza dell’attore all’interno del Loft di Cinecttà. Tra le considerazioni della principessa, la reazione didurante il litigio avvenuto mesi fa con ...

Oggi nella casa più spiata d'ItaliaSelassié ha trovato alcuni biglietti lasciati da Alex per Soleil, quest'ultima ha iniziato una vera caccia al tesoro per trovarli tutti, come si vede nella ...Lo sfogo conSelassié 'Per me quello che è successo è assurdo - ha commentato Antinolfi, che dopo la puntata si è sfogato conSelassié -. Sono sincero, che ti devo dire, speravo in ...