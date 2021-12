Jenny uccisa | Sebastiano sospettato dell' omidicio si è sparato L' ultimo post | ' Rispetto per le donne'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In unaveva messo una foto che invocava 'per le, l'8 marzo è tutti i giorni'. Ma era proprio lui,Spampinato, 30 anni , l'unicoper l'omicidio di...

Ma era proprio lui, Sebastiano Spampinato, 30 anni , l'unico sospettato per l'omicidio diCantarero, 27 anni,venerdì scorso davanti agli occhi di una collega a colpi di arma da fuoco a ...... 30 anni, unico indagato per l'omicidio di Giovanna' Cantarero, 27 anni, assassinata venerdì ...per gli accertamenti balistici e per verificare se sia la stessa arma con la quale è statala ...In un post aveva messo una foto che invocava “Rispetto per le donne, l'8 marzo è tutti i giorni”. Ma era proprio lui, Sebastiano Spampinato, 30 anni, l'unico sospettato ...Lutto cittadino oggi a Catania nel giorno del funerale di Giovanna Jenny Cantarero, la giovane mamma di 27 anni assassinata ...