Jamie Foxx rivela che la terapia lo ha aiutato a connettersi con le sue figlie e ad essere un padre migliore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Jamie Foxx ha recentemente svelato che è diventato un padre migliore grazie alla terapia, attraverso la quale è riuscito a correggere alcuni errori che stava commettendo con le sue figlie. Jamie Foxx, durante un episodio della serie web del The Ellen Show, Dad Confessions, ha rivelato che la terapia lo ha aiutato a formare un legame migliore e più profondo con le sue figlie consentendogli, di in questo modo, di diventare un padre migliore. L'attore 54enne, che interpreta il supercriminale Electro nel prossimo film di Spider-Man: No Way Home, ha scherzosamente notato che, sebbene sia una star molto ambita nell'industria ...

