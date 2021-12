IVA ZANICCHI: SE IL MIO SHOW È FLOP, BAGLIONI DOVREBBE SUICIDARSI? HA IL MONDO OSPITE… (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Iva ZANICCHI al veleno sullo SHOW di Claudio BAGLIONI! La cantante commenta la sua partecipazione in gara al prossimo Festival di Sanremo: “Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti. Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico, da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus”. Così nell’intervista al settimanale Oggi. Poi, in risposta alle critiche di chi sottolinea gli ascolti non entusiasmanti del suo SHOW su Canale 5, dice senza giri di parole: “Eh allora che cosa DOVREBBE dire BAGLIONI, che sta andando in onda sulla stessa rete? DOVREBBE SUICIDARSI?… E ha visto che cast ha lui? C’è il MONDO intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ivaal veleno sullodi Claudio! La cantante commenta la sua partecipazione in gara al prossimo Festival di Sanremo: “Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti. Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico, da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus”. Così nell’intervista al settimanale Oggi. Poi, in risposta alle critiche di chi sottolinea gli ascolti non entusiasmanti del suosu Canale 5, dice senza giri di parole: “Eh allora che cosadire, che sta andando in onda sulla stessa rete??… E ha visto che cast ha lui? C’è ilintero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare ...

Advertising

Corriere : Iva Zanicchi: «Dopo il Covid non sento più l’odore del brodo. La prima volta? A 26 anni» - THEVOICE_ITALY : ? Una voce così è inconfondibile. ? @Iva_Zanicchi è qui con noi a #TheVoiceSenior! ?? @raiuno @raiplay - bubinoblog : IVA ZANICCHI: SE IL MIO SHOW È FLOP, BAGLIONI DOVREBBE SUICIDARSI? HA IL MONDO OSPITE... - casino90210 : RT @Lorenzo62752880: Liquidare come sciocchezze quanto detto da Giorgio Agamben, Carlo Lottieri, Ugo Mattei... per prendere seriamente J-Ax… - _DAGOSPIA_ : IVA ZANICCHI: IN TV HO FATTO FLOP? ALLORA BAGLIONI DOVREBBE SUICIDARSI. E SU SANREMO… -