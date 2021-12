Italiano: “La qualificazione era l’obiettivo di giornata e l’abbiamo centrato” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Benevento, Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Fiorentina dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. qualificazione – Era l’obiettivo di giornata, sapevamo che affrontavamo una squadra di B ma che arrivava da quattro vittorie consecutive, era in salute e in fiducia. Nonostante le rotazioni, facendo giocare chi aveva meno minutaggio, la prestazione è stata comunque buona. Abbiamo concesso qualche palla gol mentre noi potevamo affondare diversamente in tre, quattro circostanze. Gestione – La fortuna è una grande qualità, per adesso ci sta accompagnando. Rosati oggi si è fatto trovare pronto, nonostante non giocasse da tempo una partita intera. Gli faccio i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Benevento, Vincenzoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Fiorentina dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta.– Eradi, sapevamo che affrontavamo una squadra di B ma che arrivava da quattro vittorie consecutive, era in salute e in fiducia. Nonostante le rotazioni, facendo giocare chi aveva meno minutaggio, la prestazione è stata comunque buona. Abbiamo concesso qualche palla gol mentre noi potevamo affondare diversamente in tre, quattro circostanze. Gestione – La fortuna è una grande qualità, per adesso ci sta accompagnando. Rosati oggi si è fatto trovare pronto, nonostante non giocasse da tempo una partita intera. Gli faccio i ...

