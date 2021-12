Italia in preghiera | diretta TV dal Santuario “Madonna del Bagno” in Pesche

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lasettimanale con la recita del Santo Rosario, l’importante iniziativa diquesta volta sarà trasmessa dalla provincia di Isernia. Un momento diforte che unisce l’intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’appuntamento fa tappa questa sera in Molise, aldel” in. Laincessante di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Questa festa si diffuse progressivamente in tutta la Spagna, in Francia, ine nelle Americhe. come tempo di conversione,e speranza gioiosa. L'evento riporta al culto della Festa ...Vi invito a unirvi allaper questi nostri fratelli e sorelle, così duramente provati. ... i calciatori della Nazionale Olddi Roma e i componenti dell'Ordine delle Professioni ...Un momento di preghiera forte che unisce l’Italia intera e che si innalza, unanime, a Maria. Questa sera la preghiera su TV2000, sarà in diretta dal Santuario “Madonna del Bagno” in Pesche in ...(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 15 DIC - Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha ricordato la "devastante esplosione" che ha colpito Haiti e "nella quale hanno perso la vita numerose, tra cui molti ...