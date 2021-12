Italia – Argentina sfida tra campioni | a giugno la partita a Londra

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarà(stadio da definire), la città che lo scorso 11 luglio ha visto la Nazionale di Roberto Mancini festeggiare il suo secondo titolo continentale, ad ospitare mercoledì 1°la ‘Finalissima’. Ad annunciare sede e data dell’ineditatra id’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America sono state oggi Uefa e Conmebol, che contestualmente hanno confermato l’inaugurazione per l’inizio del nuovo anno di un ufficio congiunto aper coordinare progetti di comune interesse nonché l’organizzazione di una serie di eventi calcistici nella capitale inglese. “Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con Conmebol – ha dichiarato il presidente Uefa Aleksander Ceferin – e il nostro forte desiderio di agire ...

Advertising

Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - DiMarzio : Scelto lo stadio per la finalissima tra #Italia e #Argentina - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO ITALIA E ARGENTINA SI SFIDERANNO IL 1° GIUGNO LA 'FINALISSIMA' IN PROGRAMMA A LONDRA #SkySport… - _emsyawlayhw_ : RT @Azzurri: ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa America?? #Naz… - leggoit : Italia-Argentina, nasce la «Finalissima»: il 1° giugno a Londra l'esordio del nuovo trofeo -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Argentina

Entrambe le squadre hanno superato la squadra di casa nelle rispettive finali quando l'ha battuto l'Inghilterra a Wembley a luglio, mentre l'ha posto fine a un digiuno lungo 28 anni ...... anche in inglese), una sorta di remake della Coppa Intercontinentale per club che vedrà di fronte i campioni d' Europa , l', e quelli del Sudamerica, l'. L'annuncio è arrivato ...UEFA e CONMEBOL hanno annunciato la firma del nuovo Memorandum of Understanding, dopo il successo di quello firmato nel 2020. Il nuovo MoU durerà fino a giugno 2028 ed a parlarne è il portale Calcio & ...Niente Napoli. La Supercoppa tra Italia e Argentina del prossimo giugno si giocherà a Londra. Il big match internazionale che vedrà protagoniste la nazionale campione d'Europa ...