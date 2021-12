Italia-Argentina il primo giugno a Londra Nasce la Finalissima

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Sarà(stadio da definire), la città che lo scorso 11 luglio ha visto la Nazionale di Roberto Mancini festeggiare il suo secondo titolo continentale, a ospitare mercoledì 1la '. Ad annunciare sede e data dell'inedita sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America sono state oggi Uefa e Conmebol, che contestualmente hanno confermato l'inaugurazione per l'inizio del nuovo anno di un ufficio congiunto aper coordinare progetti di comune interesse nonche' l'organizzazione di una serie di eventi calcistici nella capitale inglese. "Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con Conmebol - ha dichiarato il presidente Uefa Aleksander Ceferin - e il nostro forte desiderio di agire insieme per ...