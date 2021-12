Istigazione all’autolesionismo sui social, il testo per inasprire le pene passato al Senato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo il sì del Senato (con 205 voti favorevoli, nessun voto contrario e due astenuti) la parola passa ora alla Camera. Del disegno di legge che andrebbe a modificare il codice penale per quanto riguarda i reati di Istigazione alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio il primo firmatario è il leghista Simone Pillon. Lo scopo è quello di arrivare a introdurre sanzioni più pesanti per l’Istigazione autolesionismo sui social, ovvero per quelli che condividono sulle piattaforme – con particolare attenzione a TikTok – contenuti pericolosi per i minori, seppure la verifica e l’applicazione delle pene previste risulta essere molto complessa. LEGGI ANCHE >>> Solamente il 3% delle challenge online è veramente pericoloso, lo dice un report ufficiale di TikTok ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo il sì del(con 205 voti favorevoli, nessun voto contrario e due astenuti) la parola passa ora alla Camera. Del disegno di legge che andrebbe a modificare il codice penale per quanto riguarda i reati dialla violenza,e al suicidio il primo firmatario è il leghista Simone Pillon. Lo scopo è quello di arrivare a introdurre sanzioni più pesanti per l’autolesionismo sui, ovvero per quelli che condividono sulle piattaforme – con particolare attenzione a TikTok – contenuti pericolosi per i minori, seppure la verifica e l’applicazione dellepreviste risulta essere molto complessa. LEGGI ANCHE >>> Solamente il 3% delle challenge online è veramente pericoloso, lo dice un report ufficiale di TikTok ...

