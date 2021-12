Istat | stime inflazione e consumi | giù anche il “carrello della spesa”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – L’ribassa lesu, come riporta l’Ansa di oggi.a novembre Per l’ledell’vanno abbassate, dopo mesi in cui la crescita è stata inferiore al previsto. A novembre si proiettava un indice nazionale dei prezzi al consumo dello 0.6% su base mensile e del 3,7% su base annua (una crescita del 3% del mese di ottobre). La stima preliminare era di un + 3,8%, a dimostrazione che le cose siano andate al di sotto di quanto previsto. La stessa accelerazione dell’si registra sui beni energetici (da +24,9% di ottobre a +30,7% di novembre).se i prezzi dei beni di consumo vanno su, dagli ...

E' quanto emerge dalledell'Istituto Nazionale di Statistica, che rivedono al ribasso lepreliminari, secondo cui l'inflazione sarebbe dovuta aumentare del 3,8%. A determinare l'aumento ...L'ha rivisto dunque al ribasso ledi inflazione. Nel mese di novembre si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ...A novembre l'inflazione, al lordo dei tabacchi, dovrebbe aumentare dello 0,6% rispetto ad ottobre e del 3,7% su base annuale, lo 0,7% in più rispetto al 3% di ottobre, toccando i ...Si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) registri nel mese di novembre un aumento dello 0,6 per cento. La stima ...