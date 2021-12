"Io porto la cultura. E non ho mai...". Clamoroso Andrea Bocelli, umiliazione terminale per Fedez: basta una frase (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Bocelli è negli Usa. Ha cantato davanti a ventimila spettatori nella Capital One Arena di Washington con sei standing ovation durante il concerto: "Non ho mai cercato di scopiazzare quello che gli americani sanno fare meglio di noi. Ho portato, invece, la cultura italiana, la mia cultura, le mie passioni. E ho fatto la musica che mi piace. Forse contano anche i messaggi delle mie canzoni: ottimisti, positivi, di speranza". E chissà se quel riferimento agli artisti che copiano non sia anche una risposta a quello che Fedez ha ha cantato in Un giorno in pretura presente nel suo ultimo album: "Bocelli è come portare lo spumante se ti invitano a cena/L'unica differenza tra lo spumante ed Andrea/ È che Andrea, va ad un'assemblea, che è una messa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è negli Usa. Ha cantato davanti a ventimila spettatori nella Capital One Arena di Washington con sei standing ovation durante il concerto: "Non ho mai cercato di scopiazzare quello che gli americani sanno fare meglio di noi. Ho portato, invece, laitaliana, la mia, le mie passioni. E ho fatto la musica che mi piace. Forse contano anche i messaggi delle mie canzoni: ottimisti, positivi, di speranza". E chissà se quel riferimento agli artisti che copiano non sia anche una risposta a quello cheha ha cantato in Un giorno in pretura presente nel suo ultimo album: "è come portare lo spumante se ti invitano a cena/L'unica differenza tra lo spumante ed/ È che, va ad un'assemblea, che è una messa in ...

Ultime Notizie dalla rete : porto cultura Ad Azzate arriva Assocastelli per la promozione delle dimore storiche ... dimostrando sempre di volere e fare del bene alla sua Azzate, porto avanti la dedizione per questa ... potenzialità e versatilità che permette di trasformare gli angoli di paese in luoghi di cultura. ...

Gratteri: 'Ndrangheta radicata al Nord, ma la politica non parla più di mafia ... si sono impegnati nel sensibilizzare la cittadinanza alessandrina verso temi come la legalità, l'ambiente, la qualità della vita, la cultura. Insieme al dottor Gratteri e al professor Nicaso sono ...

!Cultura, serve progetto complessivo per “polo" Porto Vecchio" triestecafe.it Porto di Ancona: intervento Autorità di sistema portuale su Portella Panunzi Ancona – L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale realizzerà un intervento per la messa in sicurezza della Portella Panunzi nel porto di Ancona, uno degli storici punti di accesso al ...

Porto Torres: la magia del Natale con il concerto di Maria Luisa Congiu e il Gospel di Pina Muroni L'atmosfera di Natale prende vita a Porto Torres con eventi musicali al Teatro Parodi e alla Chiesa dello Spirito Santo. In programma il concerto di Maria Luisa Congiu, il tango argentino e il Gospel ...

