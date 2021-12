Inter, si avvicina il momento dell’addio ad Eriksen: risoluzione sempre più vicina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Inter e Christian Eriksen pronti alla risoluzione del contratto Presto giungerà ufficialmente al capolinea l’avventura di Christian Eriksen con l’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel prossimo mese di gennaio si arriverà alla risoluzione consensuale del contratto con il danese pronto a provare a far ripartire altrove la sua carriera da calciatore dopo il malore accusato lo scorso 12 giugno durante Finlandia-Danimarca agli Europei. “Non è ovviamente all’ordine del giorno nessuna operazione per espiantare il defibrillatore e con i nerazzurri sono ben avviati i lavori per dirsi addio senza polemica e in tempi brevi. La società sta usufruendo dell’indennità Fifa che colma per un anno lo stipendio e ha pure in mano un’assicurazione privata che copre il ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’e Christianpronti alladel contratto Presto giungerà ufficialmente al capolinea l’avventura di Christiancon l’. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel prossimo mese di gennaio si arriverà allaconsensuale del contratto con il danese pronto a provare a far ripartire altrove la sua carriera da calciatore dopo il malore accusato lo scorso 12 giugno durante Finlandia-Danimarca agli Europei. “Non è ovviamente all’ordine del giorno nessuna operazione per espiantare il defibrillatore e con i nerazzurri sono ben avviati i lavori per dirsi addio senza polemica e in tempi brevi. La società sta usufruendo dell’indennità Fifa che colma per un anno lo stipendio e ha pure in mano un’assicurazione privata che copre il ...

Advertising

il_Malpensante : Nelle settimane successivo è andato persino meglio... Senza 'aiuti', recensioni, senza nessun sostegno di nessun ti… - Kulloraj95 : @Inter Si avvicina il natale ?????? ???? - r_campix : @verolove87 @Inter Io non ricordo di aver mai visto giocare la squadra in questo modo. Quello che si avvicina di pi… - Andre_Costa95 : RT @it_inter: Tocca a #Sanchez, l'ultima occasione per convincere l'Inter: il cileno è ancora ai margini del progetto e gennaio si avvicina… - guitarmaster188 : @NonSoloJuve L'atalanta come rosa e valore della rosa non si avvicina minimamente alla nostra, inter e milan se la… -