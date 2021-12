Inter e Milan su Muriel, si accende il derby di mercato: il colombiano può partire (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Inter e il Milan hanno messo gli occhi su Muriel, con il colombiano che potrebbe lasciare l’Atalanta già a gennaio Qualche infortunio di troppo (Correa) e alcune possibili partenze (Satriano su tutti, poi Sanchez) spingono l’Inter a fare alcune riflessioni sul proprio reparto offensivo in vista della finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Libero, i nerazzurri starebbero sondando tra gli altri anche il profilo di Luis Muriel. Il giocatore colombiano, su cui c’è anche l’Interesse del Milan, non sta trovando tanto spazio da titolare all’Atalanta e potrebbe lasciare Bergamo con la giusta offerta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’e ilhanno messo gli occhi su, con ilche potrebbe lasciare l’Atalanta già a gennaio Qualche infortunio di troppo (Correa) e alcune possibili partenze (Satriano su tutti, poi Sanchez) spingono l’a fare alcune riflessioni sul proprio reparto offensivo in vista della finestra didi gennaio. Secondo quanto riportato da Libero, i nerazzurri starebbero sondando tra gli altri anche il profilo di Luis. Il giocatore, su cui c’è anche l’esse del, non sta trovando tanto spazio da titolare all’Atalanta e potrebbe lasciare Bergamo con la giusta offerta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene ...

Gazzetta_it : Perché il Milan in 4 anni non ha visto il vero Calhanoglu, e l’Inter in 6 mesi sì #SerieA - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - Inter : ??? | INTERVISTA Riascolta le parole di Milan #Škriniar ai microfoni di @Inter_TV al termine di #RealInter ?? - scorelawn : SERIE A 1. Inter Milan (40) 2. AC Milan (39) 3. Atalanta (37) 4. Napoli (36) 5. Fiorentina (30) 6. Roma (28) 7. Ju… - MilanLiveIT : ??#Milan - Anche i rossoneri sulle tracce di #Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace a tutte le big di… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Atalanta, il segreto per la corsa Scudetto A parte la capolista Inter (cui comunque non mancano degli assenti), tutte le squadre che giocano ... Milan, Napoli, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina non vivono una situazione di serena abbondanza ...

Sassuolo, 5 club su Frattesi Commenta per primo Davide Frattesi è il centrocampista del momento in casa Sassuolo , e su di lui hanno messo gli occhi Milan, Juventus, Inter, Atalanta e Napoli.

Inter, Milan, Atalanta o Napoli: chi vince lo scudetto d'inverno? Calendario fino alla fine del girone d'andata Eurosport IT Il Milan mette la freccia, ecco il post Kjaer: Inter ko Il calciomercato invernale vedrà il sicuro acquisto di un nuovo centrale da parte del Milan: Maldini accelera, Inter verso la beffa.

Milan, centrocampo più italiano: sfida all’Inter Sono arrivati anche tre centri, grazie ai suoi perfetti tempi di inserimento. Frattesi però non piace solo al Milan. I rossoneri sarebbero sulle sue tracce al pari di Juventus, Inter, Atalanta e ...

