(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ultimodelnon ci è andato certo piano: eccoglideldiper la scena indipendente Ormai ci conoscete: se c’è un evento c’è un recap, ed è per questo cheglidell’ultimodi quest’anno sono qui, riassumendo cosa abbiamo visto nel corso di questodi. Aspettatevi tante novità da Amber e Paul, al di fuori dei consueti disclaimer per il COVID a inizio diretta e al rating del PEGI che, stavolta, tocca la vetta del sedici. La nuova grafica per titolo, stacchetti e (grazie al cielo) countdown non è che la prima delle tante sorprese ...

Advertising

tuttoteKit : Indie World: tutti gli annunci del Nintendo Direct di dicembre 2021 #IndieWorld #NintendoDirect #NintendoSwitch… - infoitscienza : Indie World: la registrazione completa dell'evento del 15 dicembre 2021, con tutti gli annunci - MangaForevernet : Nintendo Indie World – i 19 nuovi giochi per Switch annunciati il 15 Dicembre 2021 - Asgard_Hydra : Nintendo Indie World: tutti i giochi annunciati - GamingToday4 : Indie World – ecco tutti i giochi indipendenti annunciati durante la presentazione di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Indie World

Tom's Hardware Italia

Contacts Bob Zeitlinger / Makovsky bzeitlinger@makovsky.com / 551 - 427 - 7298 Articoli correlati Discover the Latest Lineup ofGames Headed to Nintendo Switch in a NewShowcase ...Contacts Mercedes OsmaPeralta Mercedes.op@dkv.global Articoli correlati Discover the Latest Lineup ofGames Headed to Nintendo Switch in a NewShowcase Business Wire Business Wire - ...