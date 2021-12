«In Terra Santa i cristiani sono il bersaglio di attacchi» La denuncia dei capi delle Chiese

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) «In tutta la, idiventati ildifrequenti e prolungati da parte di frange radicali». Lono senza mezzi termini patriarchi edi Gerusalemme in una dichiarazione congiunta. «Dal 2012 – osservano – cistati innumerevoli episodi di aggressioni fisiche e verbali contro sacerdoti e altri membri del clero,cristiane, con luoghi santi regolarmente vandalizzati e profanati e continue intimidazioni nei confronti deilocali che cercano semplicemente di esercitare la propria fede liberamente e di svolgere la loro vita quotidiana». Gerusalemme, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Terra Santa

Servizio Informazione Religiosa

