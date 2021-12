In Italia arriva il grande freddo dalla Russia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - L'alta pressione delle Azzorre che in queste ore si sta sempre più espandendo sul nostro Paese, nei prossimi giorni provocherà con i suoi improvvisi spostamenti a spasso per il continente, una prima importante irruzione di venti freddi dalla Russia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a venerdì l'atmosfera sull'Italia non subirà grossi scossoni. Le cose muteranno a iniziare dal weekend; da sabato pomeriggio infatti inizierà la graduale irruzione di venti via via più freddi in arrivo addirittura dalla Russia. Questi venti gireranno attorno a un vortice presente sulla vicina Grecia e porteranno molte nubi e precipitazioni soprattutto al Sud. Il repentino calo delle temperature farà sì che la neve possa scendere a quote collinari sulle Murge, in Basilicata e in provincia di Cosenza. ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - L'alta pressione delle Azzorre che in queste ore si sta sempre più espandendo sul nostro Paese, nei prossimi giorni provocherà con i suoi improvvisi spostamenti a spasso per il continente, una prima importante irruzione di venti freddi. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a venerdì l'atmosfera sull'non subirà grossi scossoni. Le cose muteranno a iniziare dal weekend; da sabato pomeriggio infatti inizierà la graduale irruzione di venti via via più freddi in arrivo addirittura. Questi venti gireranno attorno a un vortice presente sulla vicina Grecia e porteranno molte nubi e precipitazioni soprattutto al Sud. Il repentino calo delle temperature farà sì che la neve possa scendere a quote collinari sulle Murge, in Basilicata e in provincia di Cosenza. ...

