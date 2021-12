In Europa aumentano i morti dove si vaccina di meno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un’indagine Eurostat rivela come il tasso di mortalità sia più alto nei Paesi con un basso numero di vaccinati. In Romania l’incremento è del 110 per cento. In Italia la situazione è migliore rispetto allo scorso anno: più 2 per cento contro il 15,8 del 2020 Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un’indagine Eurostat rivela come il tasso di mortalità sia più alto nei Paesi con un basso numero diti. In Romania l’incremento è del 110 per cento. In Italia la situazione è migliore rispetto allo scorso anno: più 2 per cento contro il 15,8 del 2020

