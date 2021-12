In Brasile due politici regolano i conti sul ring: botte da orbi in diretta social (Video) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – Altro che insulti social e infinite discussioni in tv. In Brasile ci sono politici che regolano i conti a suon di cazzotti sul ring. Non proprio una suggestiva sfida a duello a colpi di spada, di quelle dal sapore omerico, ma di certo una battaglia senza sconti. Dagli screzi alla scazzottata Fatto sta che il sindaco della cittadina brasiliana Borba, Simao Peixoto, ha deciso di salire sul ring per darsele di santa ragione con un ex consigliere municipale, Erineu “Mirico” da Silva. Motivo? Screzi vari tra cui una querelle sulla gestione di un’attrazione turistica del comune, sulla quale evidentemente i due esponenti politici avevano idee diametralmente opposte. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il litigio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – Altro che insultie infinite discussioni in tv. Inci sonochea suon di cazzotti sul. Non proprio una suggestiva sfida a duello a colpi di spada, di quelle dal sapore omerico, ma di certo una battaglia senza s. Dagli screzi alla scazzottata Fatto sta che il sindaco della cittadina brasiliana Borba, Simao Peixoto, ha deciso di salire sulper darsele di santa ragione con un ex consigliere municipale, Erineu “Mirico” da Silva. Motivo? Screzi vari tra cui una querelle sulla gestione di un’attrazione turistica del comune, sulla quale evidentemente i due esponentiavevano idee diametralmente opposte. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il litigio ...

Gg2008Gianni : RT @EugenioCardi: Io dico solo che se ci foste stati voi due a gestire l'emergenza #Covid_19, ovvero te, @GiorgiaMeloni, e quel baciasalami… - ainola6868 : RT @EugenioCardi: Io dico solo che se ci foste stati voi due a gestire l'emergenza #Covid_19, ovvero te, @GiorgiaMeloni, e quel baciasalami… - ImpieriFilippo1 : RT @LauraLuthien86: Non potete dire che quello che é successo domenica sia la stessa cosa che é successa nel Gran Premio del Brasile del 20… - LauraLuthien86 : Non potete dire che quello che é successo domenica sia la stessa cosa che é successa nel Gran Premio del Brasile de… - topomatto63 : RT @RenatoMaiaron: Se la carciofara fascista d’Italia fosse stata premier in questi due anni l’Italia sarebbe stata come il Brasile di Bols… -