In arrivo il grande freddo dalla Russia, cosa ci aspetta a Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ in arrivo il grande freddo dalla Russia, tracollo delle temperature a Natale. L’alta pressione delle Azzorre che in queste ore si sta sempre più espandendo sul nostro Paese, nei prossimi giorni provocherà con i suoi improvvisi spostamenti a spasso per il continente, una prima importante irruzione di venti freddi dalla Russia. Il team de iLMeteo.it avvisa che fino a venerdì l’atmosfera sull’Italia non subirà grossi scossoni. Le cose muteranno a iniziare dal weekend; da sabato pomeriggio infatti inizierà la graduale irruzione di venti via via più freddi in arrivo addirittura dalla Russia. Questi venti gireranno attorno a un vortice presente sulla vicina Grecia e porteranno molte nubi e precipitazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ inil, tracollo delle temperature a. L’alta pressione delle Azzorre che in queste ore si sta sempre più espandendo sul nostro Paese, nei prossimi giorni provocherà con i suoi improvvisi spostamenti a spasso per il continente, una prima importante irruzione di venti freddi. Il team de iLMeteo.it avvisa che fino a venerdì l’atmosfera sull’Italia non subirà grossi scossoni. Le cose muteranno a iniziare dal weekend; da sabato pomeriggio infatti inizierà la graduale irruzione di venti via via più freddi inaddirittura. Questi venti gireranno attorno a un vortice presente sulla vicina Grecia e porteranno molte nubi e precipitazioni ...

