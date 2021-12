In arrivo il grande freddo, da questo weekend fino a Capodanno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La settimana prima di Natale con noi sarà clemente: fino almeno al 18 dicembre l’Italia, soprattutto il Nord Ovest, godrà della protezione dell’anticiclone almeno fino a venerdì. Di contro c’è però l’eventualità che, nelle pianure, si verifichi un persistente strato di nebbia, con conseguente riduzione della visibilità in Piemonte, Lombardia ed Emilia. Nevicate possibili sulle Alpi e sulle cime più alte degli Appennini del Nord. Nel resto d’Italia invece sole, tempo stabile e asciutto, con temperature anche sopra i 12 gradi, ad eccezione di instabilità delle zone costiere del medio e basso Adriatico. questo, almeno, fino al weekend. Poi, per chi non ama il freddo, saranno giorni più duri: la spinta verso la Scandinavia dell’alta pressione porterà correnti gelide dalla Russia, che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La settimana prima di Natale con noi sarà clemente:almeno al 18 dicembre l’Italia, soprattutto il Nord Ovest, godrà della protezione dell’anticiclone almenoa venerdì. Di contro c’è però l’eventualità che, nelle pianure, si verifichi un persistente strato di nebbia, con conseguente riduzione della visibilità in Piemonte, Lombardia ed Emilia. Nevicate possibili sulle Alpi e sulle cime più alte degli Appennini del Nord. Nel resto d’Italia invece sole, tempo stabile e asciutto, con temperature anche sopra i 12 gradi, ad eccezione di instabilità delle zone costiere del medio e basso Adriatico., almeno,al. Poi, per chi non ama il, saranno giorni più duri: la spinta verso la Scandinavia dell’alta pressione porterà correnti gelide dalla Russia, che ...

Advertising

MrKountsby : RT @HuffPostItalia: In arrivo il grande freddo, da questo weekend fino a Capodanno - HuffPostItalia : In arrivo il grande freddo, da questo weekend fino a Capodanno - AngelinaDegius1 : @marinelli_jose @AnnaAnusiaAnia Buon pomeriggio amici miei piano piano arrivo anch'io ????Scusatemi ma non sto troppo… - seba87bell : RT @clorofilled: Mi spiegate una cosa? Ma quando vi ostinate a difendere il bono di turno che ha appena sparato una cazzata grande quando S… - infoitinterno : In arrivo il grande freddo dalla Russia -