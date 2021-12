(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quando si parla di look alternativi e particolareggiatinon la batte nessuno. La popstar internazionale adora cambiare outfit e punta tutto su contrasti e abbinamenti speciali. Insomma, non sorprende che, al timone dell’ultima puntata del popolare show americano, la cantante sia salita sul palco con un abito destinato a far discutere a lungo. Vi raccomandiamo...racconta la sua lotta contro il Covid: "Senza vaccino sarei morta" Del resto,ha esordito così di fronte al suo pubblico: “Se non mi conoscete per la mia musica potreste conoscermi per i miei capelli o il mio abbigliamento. Questo è il motivo per il quale ho deciso di vestire ...

Advertising

infoitcultura : Il vestito di Billie Eilish al Saturday Night Live è pura allegria - Cosmopolitan_IT : Il vestito tulle di Billie Eilish ci ha regalato un sorriso -

Ultime Notizie dalla rete : vestito Billie

Cosmopolitan

... al suo nome non potrete che gioire: Oscar de La Renta , che con i suoi abiti ci aveva già fatto sognare al Met Gala 2021 , occasione in cui haancheEilish, non poteva che ...E poi, nel 2000, ci fu Jennifer Lopez e Il. Ovvero, il jungle dress Versace , che è anche ... accanto a quelli che consideravamo assi pigliatutto come Olivia Rodrigo,Eilish, Taylor ...Quando si parla di look alternativi e particolareggiati Billie Eilish non la batte nessuno. Ok, in verità, ho indossato questo vestito soltanto perché dopo lo show devo andare a sposarmi in un anime“.Billie Eilish e il vaccino che le ha salvato la vita. La cantante ha avuto il Covid la scorsa estate. «Se non avessi fatto il vaccino ...