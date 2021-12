"Il vaccino non basta, subito nuove restrizioni": la resa dell'Europa, si aprono scenari da incubo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La presa di posizione arriva direttamente dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie. Insomma, dai vertici dell'Europa. Ed è una presa di posizione che fa paura: i vaccini non bastano per proteggersi dalla nuova variante del Covid, Omicron. Secondo l'Ecdc, infatti, servono anche ulteriori restrizioni ai movimenti delle persone. Insomma, parole in linea con le decisioni della vigilia del governo italiano in CdM. "La probabilità di un'ulteriore diffusione della variante Omicron è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l'impatto; è urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l'impatto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La pdi posizione arriva direttamente dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e controlloe malattie. Insomma, dai vertici. Ed è una pdi posizione che fa paura: i vaccini nonno per proteggersi dalla nuova variante del Covid, Omicron. Secondo l'Ecdc, infatti, servono anche ulterioriai movimentie persone. Insomma, parole in linea con le decisionia vigilia del governo italiano in CdM. "La probabilità di un'ulteriore diffusionea variante Omicron è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l'impatto; è urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l'impatto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure ...

