Il tribunale dà torto al politico no-vax: stop ai paragoni con l'olocausto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un tribunale olandese ha ordinato all'esponente politico euroscettico e no vax Thierry Baudet di smettere di paragonare le misure contro la diffusione del covid all'olocausto e alle politiche antisemite degli anni della Seconda guerra... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unolandese ha ordinato all'esponenteeuroscettico e no vax Thierry Baudet di smettere di paragonare le misure contro la diffusione del covid all'e alle politiche antisemite degli anni della Seconda guerra...

Advertising

simo140609 : @BeautyReview72 @LogikSEO @kiofra1 Tralasciando che siano veri questi messaggi, tu davvero vorresti andare in tribu… - Castore : @EdDavids7 @BarbaraPoscia @matteosalvinimi Ovvio che ha torto il rapinatore. Per me la cassiera ha anche diritto al… - jorosa582 : @michele_pittoni @LegaSalvini Parli di noi Lucchesi ? - barbierilucia20 : RT @FrancescoFagni: @daniele64 @matteosalvinimi Infatti, proprio come te, informati!! - FrancescoFagni : @daniele64 @matteosalvinimi Infatti, proprio come te, informati!! -