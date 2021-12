Il tabellone di Coppa Italia | i sedicesimi | tutti gli accoppiamenti | l’Empoli rifila quattro gol al Verona

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Laentra sempre più nel vivo, la competizione è nella fase decisiva. Sono in corso idi finale con alcune squadre del campionato di Serie A impegnate. La prima partita ha visto il successo del Venezia con il risultato di 3-1 contro la Ternana, le reti decisive sono state realizzate nel secondo tempo da Heymans, Crnigoj e Forte. L’Udinese ha avuto la meglio sul Crotone, vincendo facile per 4-0. Sorride anche il Genoa, con Shevchenko che trova la sua prima vittoria, battendo la Salernitana 1-0, e si prepara ad affrontare il suo Milan agli ottavi di finale. Colpo grosso delche ha avuto la meglio del, la sfida si è conclusa con uno scoppiettante 3-4. Il Cagliari davanti al pubblico amico contro il Cittadella e la lanciata Fiorentina contro il Benevento. Giovedì ...

... siamo a metà della bella sfida per i sedicesimi diItalia e al duplice fischio dell'arbitro ecco che il primo tempo si conclude con l'1 - 1 suldel risultato. Come ipotizzato, sono ...LaItalia 2021 - 2022 entra nel vivo con l'ingresso delle squadre di Serie A in, dagli ottavi inizia la corsa delle ...Il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La competizione nazionale sta per entrare nel vivo, con le otto big del campionato di Serie A che sono pronte a scend ...Al via i sedicesimi di Coppa Italia. Tra martedì e giovedì si completerà il quadro degli ottavi di finale in cui entreranno i giochi le big ...