Il Superenalotto premia il Sannio | vinti 100mila euro a San Salvatore Telesino

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Campania festeggia grazie al: nel concorso del 14 dicembre, è stato centrato un “5” del valore di 100.228,58. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Bagni 1/3 a San, in provincia di Benevento. In due hanno centrato il 5, l’altra vincita è avvenuta a Forenza in provincia di Potenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.