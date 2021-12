Il sogno in sospeso di Zeudi | il Covid fa rinviare la finalissima di Miss Italia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’elezione di2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata causa. IldiDi Palma, la ventenne di Scampia già elettaNapoli, di conquistare la fascia più ambita è quindi infino al prossimo gennaio, quando l’organizzazione della kermesse ha annunciato la ripresa della competizione. Lo stop è arrivato perchè nel corso dei controlli quotidiani sono emersi due casi di contagio datra le concorrenti. “Proprio al fine di tutelare le ragazze, noi come personale del concorso, oltre a quello della produzione televisiva e a tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento, non ultimo il sindaco Luigi Brugnaro – spiega la patron Patrizia Mirigliani – ...

