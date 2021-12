Il Professore de La casa di carta a cuore aperto: “Pensavo di morire.. Poi ho cercato di affrontare tutto con un atteggiamento positivo”. Il racconto della battaglia contro il cancro a soli 30 anni. (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alvaro Morte, conosciuto ai più come “Il Professore” della serie tv La casa di carta, è uno degli attori spagnoli più apprezzati del momento. La popolarità giunta dalla serie firmata Netflix ha svoltato la sua carriera. La vita dell’attore, tuttavia, è stata segnata da un grave problema di salute: un cancro. Ad appena 30 anni ha dovuto affrontare una battaglia contro un tumore alla gamba, sottoponendosi alle terapie e combattendo contro la negatività che stava prendendo il sopravvento. Alvaro Morte e la diagnosi prima del successo “È stato uno dei periodi più intensi e significativi della mia vita. Ho temuto di perdere la gamba, Pensavo di morire. Poi ho ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alvaro Morte, conosciuto ai più come “Ilserie tv Ladi, è uno degli attori spagnoli più apprezzati del momento. La popolarità giunta dalla serie firmata Netflix ha svoltato la sua carriera. La vita dell’attore, tuttavia, è stata segnata da un grave problema di salute: un. Ad appena 30ha dovutounaun tumore alla gamba, sottoponendosi alle terapie e combattendola negatività che stava prendendo il sopravvento. Alvaro Morte e la diagnosi prima del successo “È stato uno dei periodi più intensi e significativimia vita. Ho temuto di perdere la gamba,di. Poi ho ...

