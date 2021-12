Il presidente ucraino Zelensky cerca alleati

Advertising

eccapecca : Il presidente ucraino Zelensky: “Se la #Russia vuole invaderci ci difenderemo, l’ #Ucraina rimarrà libera” - StoricaRivista : ?? #accaddeoggi ? 15 dicembre 2000: Viene chiusa definitivamente la centrale nucleare di Chernobyl. Alle 13:17… - RomagnoliMega : Draghi telefona a presidente ucraino, discute di situazione est paese - DividendProfit : Draghi telefona a presidente ucraino, discute di situazione est paese Da Reuters - la_stabe : RT @globalistIT: Venti di guerra nell'Europa dell'Est -

Ultime Notizie dalla rete : presidente ucraino

...colloqui di ieri con ilfrancese Macron ed il cancelliere tedesco Scholz e dopo una telefonata stamane con ildel Consiglio Draghi in mattinata ilha potuto ...Dobbiamo rinnovare, in modo unanime, il nostro sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, come ho avuto modo di esprimere alZelensky'. Covid, Mario Draghi alla ..."Restrizioni ai viaggi nell'Unione europea? Non c'è molto da riflettere. Da noi i contagi con la variante Omicron del Covid sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa". E' quanto ...Mosca ha consegnato oggi «ai rappresentanti americani» delle «proposte concrete» per «la sicurezza della Russia»: lo ha detto il consigliere di Putin, Iuri Ushakov, ripreso dalla Tass, sullo sfondo de ...