Il pieghevole Huawei P50 Pocket presentato il 23 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Huawei P50 Pocket sarà annunciato il prossimo 23 dicembre, poco prima di Natale. Parliamo di un dispositivo pieghevole, inizialmente conosciuto con il nome di Huawei Mate V (sigla che potrebbe ancora essere utilizzata per il mercato cinese). Il Huawei P50 Pocket dovrebbe richiamare il design a conchiglia del Samsung Galaxy Z Flip 3 e del Motorola Razr (mancano ancora i renderig che ritraggono il telefono, che comunque dovrebbe somigliare molto ai dispositivi appena citati, pur presentando qualche differenza che possa caratterizzarlo in qualche modo). Non ci sono ancora informazioni relative alle specifiche tecniche del Huawei P50 Pocket, che tuttavia dovrebbe essere spinto dal processore Kirin 9000 con modem 4G, per quanto ...

