Il piano Ue sul clima cambia le regole sulla casa: la riforma sul certificato energetico. Scatta lo stop alle caldaie a gas (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il pacchetto sul gas dell’Unione europea non prevede il divieto di vendita per le case a alto consumo energetico. Lo precisa Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal, durante la presentazione del piano tenutasi oggi, 15 dicembre. L’ipotesi del divieto si era diffusa nei giorni scorsi, quando alcuni giornali erano entrati in possesso della bozza del documento sul Rendimento energetico dell’edilizia (la Energy performance building directive), contenente i nuovi standard energetici europei. «La nostra proposta non prevede alcun divieto di vendita per gli edifici con classe energetica G (quella con il rendimento energetico peggiore, ndr), per le seconde case e per il patrimonio storico», ha detto oggi, 15 dicembre, Timmermans. «Spetterà alle autorità nazionali ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il pacchetto sul gas dell’Unione europea non prevede il divieto di vendita per le case a alto consumo. Lo precisa Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal, durante la presentazione deltenutasi oggi, 15 dicembre. L’ipotesi del divieto si era diffusa nei giorni scorsi, quando alcuni giornali erano entrati in possesso della bozza del documento sul Rendimentodell’edilizia (la Energy performance building directive), contenente i nuovi standard energetici europei. «La nostra proposta non prevede alcun divieto di vendita per gli edifici con classe energetica G (quella con il rendimentopeggiore, ndr), per le seconde case e per il patrimonio storico», ha detto oggi, 15 dicembre, Timmermans. «Spetteràautorità nazionali ...

