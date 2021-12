Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 15 Dicembre 2021 – Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “E’ nell’essere umile che il nostro amore diventerà vero”. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici. oggi vi proponiamo un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “E’ nell’essere umile che il nostro amore diventerà vero”., prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici.vi proponiamo un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

