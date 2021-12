Il Paradiso delle Signore | trama 15 dicembre | la resa dei conti

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo scontro tra Flora Ravasi e i Guarnieri arriverà ad una svolta, come segnala lade Ildi oggi, mercoledì 15. Intanto, dopo aver seguito il consiglio di Vittorio e aver finalmente raccontato a Salvatore che Giuseppe ha avuto una relazione extraconiugale in Germania a che ha anche un figlio illegittimo, Agnese potrà gioire per il ritorno a casa del figlio. I due riusciranno ad appianare tutti i recenti contrasti e si riappacificheranno. La sarta, a questo punto, dovrà informare anche Tina e raccontarle il vero motivo che ha spinto il padre a lasciare la loro famiglia e a partire. Nel frattempo, Dora si renderà conto che Nino sta assumendo un atteggiamento strano ed insolito e anche Armando comincerà ad essere in apprensione a causa di alcune affermazioni ...