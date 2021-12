Il Natale degli italiani tra regali e voglia di normalità (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mancano dieci giorni al Natale e, anche quest’anno, ci ritroviamo a vivere un periodo di festa con la preoccupazione per una nuova ondata di contagi da Covid-19. Nonostante questo, quasi la metà degli italiani sente la magia del Natale e, in quasi 1 su 10, questa magia è ancora più forte dello scorso anno, forse proprio per la voglia di tornare alla normalità. Tra chi ha perso lo “spirito del Natale”, invece, l’influenza della pandemia è forte e si registra in 2 casi su 3.Resta, comunque, la voglia di vivere a pieno questo periodo e, di conseguenza, non si rinuncia ai regali. Prodotti alimentari e abbigliamento restano un “must” nella scelta dell’oggetto da regalare ai propri cari. Cambia, però, la modalità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mancano dieci giorni ale, anche quest’anno, ci ritroviamo a vivere un periodo di festa con la preoccupazione per una nuova ondata di contagi da Covid-19. Nonostante questo, quasi la metàsente la magia dele, in quasi 1 su 10, questa magia è ancora più forte dello scorso anno, forse proprio per ladi tornare alla. Tra chi ha perso lo “spirito del”, invece, l’influenza della pandemia è forte e si registra in 2 casi su 3.Resta, comunque, ladi vivere a pieno questo periodo e, di conseguenza, non si rinuncia ai. Prodotti alimentari e abbigliamento restano un “must” nella scelta dell’oggetto da regalare ai propri cari. Cambia, però, la modalità di ...

