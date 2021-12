Il Napoli si muove in anticipo: si punta a un centrocampista tedesco per giugno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il calciomercato di gennaio non rivelerà grandi soprese ai tifosi del Napoli. Come già detto tante volte dal ds Cristiano Giuntoli, se non dovesse partire nessuno, difficilmente arriverà qualche nuovo giocatore alla corte di Luciano Spalletti. Ma la dirigenza azzurra si muove anche per giugno. Florian Neuhaus Napoli Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili future mosse del Napoli e tra i nomi che la dirigenza azzurra sta seguendo c’è anche quello di Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Mönchengladbach. centrocampista tedesco classe ’97, Neuhaus quest’anno ha collezionato 11 presenze e 2 reti in Bundesliga. Lo scorso anno ha anche esordito con la nazionale maggiore, segnando subito una rete all’esordio nell’amichevole ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il calciomercato di gennaio non rivelerà grandi soprese ai tifosi del. Come già detto tante volte dal ds Cristiano Giuntoli, se non dovesse partire nessuno, difficilmente arriverà qualche nuovo giocatore alla corte di Luciano Spalletti. Ma la dirigenza azzurra sianche per. Florian NeuhausIl Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili future mosse dele tra i nomi che la dirigenza azzurra sta seguendo c’è anche quello di Florian Neuhaus,del Borussia Mönchengladbach.classe ’97, Neuhaus quest’anno ha collezionato 11 presenze e 2 reti in Bundesliga. Lo scorso anno ha anche esordito con la nazionale maggiore, segnando subito una rete all’esordio nell’amichevole ...

